اتفرج – وائل كفوري يتعرض لحادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري يتعرض لحادث سير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروّع مساء الجمعة ، على أوتوستراد جبيل، المسلك الشرقي باتجاه بيروت، ونقل على إثره إلى مستشفى لا مارتين في جبيل لمعالجة الرضوض والخضوع للإسعافات الضرورية.

ونشرت طليقة وائل كفوري صورة وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله”.

حيث ان الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته.

كما تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى، وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة.

وفي وقت سابق انتهت أزمة وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة بعد أن أعلن المحامي اللبناني أشرف الموسوي عن وصول موكلته أنجيلا بشارة لاتفاق مبدئي مع طليقها وائل كفوري، وعلى أثره سيقومان بتوقيع وثيقة تفاهم نهائية بعيداً عن النزاعات القضائية، ليضعا كلمة النهاية لكل الخلافات العالقة بينهما، سواء فيما يتعلق بحضانة الطفلتين أو حول النفقة.

وكان وائل كفوري قد استصدر مؤخراً أمراً قضائياً يمنع طليقته من مناقشة تفاصيل علاقتهما عبر وسائل الإعلام، كما أعلن أنه سيلتزم بنفس الأمر ولن يتحدث إعلامياً عن الأمر احتراماً لابنتيه ميشال وميلانا اللتين وصفهما بأنهما “خط أحمر”.