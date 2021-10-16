اتفرج – هذا ما حدث مع محمد رمضان بمهرجان الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث مع محمد رمضان بمهرجان الجونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الإعلامي عمرو أديب عن كواليس أغنية محمد رمضان في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال عمرو أديب ؛ “إن إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي من غير سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان”.

وتابع أديب “حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت”.

وأوضح عمرو أديب قائلًا “وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جوا البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم”.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

و مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.