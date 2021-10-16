اتفرج – أحمد السقا ينتقد فيلم اسماعيلية رايح جاي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينتقد فيلم اسماعيلية رايح جاي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقيم ظهر اليوم المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

و تحدث السقا عن السينما، ما قبل فيلم “إسماعيلية رايح جاي”.

وقال أحمد السقا: “لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل (إسماعيلية رايح جاي)، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض كانت مخنوقة، وأن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك، فما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم”، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

وقال : “اتجرب فيا الأكشن ولأنني أحب عملي سافرت ودرست حتى أعرف كل شيء عن الموضوع، أنا لست مختلا حتى أموت نفسي ولا استعرض عضلاتي كل شخصية لها تفاصيل، ويتحقق لي متعة عند تنفيذ أي مشهد، “لما أحمد السقا بينط في مشهد مش بيكون السقا بيكون الشخصية”.

وأضاف:”كنت من المحظوظين أنني جئت في عصر الإمكانيات الجديدة، وقد بدأت معي منذ فيلم “شورت وفانلة وكاب” خلال تصوير الأغنية تم استخدام تقنيات جديدة”.

وأشار:’ ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير “الجزيرة 2” تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن “.

وأوضح السقا أن فيلمه المفضل وقال:”فيلمي المفضل الذي أشاهده حتى أنسى أي هموم هو “إشاعة حب”.