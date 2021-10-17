اتفرج – والد ياسمين صبري: الفلوس بتغير النفوس

شكرا لقرائتكم خبر عن والد ياسمين صبري: الفلوس بتغير النفوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل جديدة بشأن غياب ابنته ياسمين صبري عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري.

كما وجه لها اللوم والعتاب وكشف عن معاناة ابنه النفسية بسبب تجاهلها له.

وقال الدكتور أشرف صبري ، أن ما فعلته ياسمين صبري بتجاهلها لحفل زفاف شقيقها بلال صبري، وتواجدها في مهرجان الجونة، هي الأشياء التي تجعل أشقائها حزانى، وأضاف أن ابنه بلال هو الوحيد، ويعيش في أمريكا، وشعر بحزن عميق بسبب تجاهل شقيقته ياسمين له، وذكر أن ابنه هو أطيب أبنائه ويتساءل كل يوم عن سبب تجاهل أشقائه له، وكشف انه يرى ابنه يبكي كل يوم بسبب ذلك الأمر.

كما أن أشقائه ووالدته قرروا فجأة عدم حضور حفل الزفاف وعدم تهنئته، وتجاهلهم له، وأشار اشرف إلى ان ابنه كان يأتي من أمريكا من أجل أشقائه وحضور حفلات زفافهم.

وقال في تصريحاته:” مش متخيل ان الإنسان يكون جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر شقيق من غير أي أسباب ومقدمات، حاجة غريبة جداً”، وأكد انه لا يوجد أي خلافات بينهم وهو من أسباب حزنه واستغرابه، وأضاف أنه لا يوجد أي ارتباطات أخرى أهم من حضور حفل زفاف شقيقها، وتابع:”مفيش أي ما يمنع غير نفوس بس متغيرة وزعلتنا كلنا”.

كما تساءل قائلاً:”هي الفلوس ممكن تغير النفوس لهذه الدرجة”، مؤكداً ان أبنائه تربوا تربية ميسورة الحال، رغم أنهم أسرة لا تملك المليارات والطائرات .

يذكر أنه بعد إعلان النجمة المصرية زواجها من رجل الأعمال المصري أبو هشيمة ترددت انباء عن رفض والدها لهذه الزيجة، وتسبب منشور منسوب لحساب الطبيب أشرف صبري والد ياسمين صبري في حالة لغط كبير.