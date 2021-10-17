اتفرج – بعد تعليقه على حفله بالجونة: خلاف بين محمد رمضان و عمرو أديب

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليقه على حفله بالجونة: خلاف بين محمد رمضان و عمرو أديب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الفنان محمد رمضان على الإعلامي عمرو أديب، بفيديو ساخر بعد استهزاء الأخير بأغنيته التي قدمها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .

حيث انتقد الإعلامي عمرو أديب إحياء محمد رمضان حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الخميس الماضي.

و رد محمد رمضان على تساؤلات عمرو أديب عن سبب دعوة أسرة مهرجان الجونة له، لإحياء حفل الافتتاح، وتجاهلهم له بطريقة مهينة في نفس الوقت، بشكل ساخر.

حيث نشر محمد رمضان مقطع فيديو لاستقبال الفنانة بشرى الشريك المؤسس ومدير العمليات بمهرجان الجونة، له على مسرح حفل الافتتاح، وهما يتبادلان السلام بحرارة -من ناحية بشرى- وتقديم بشرى لرمضان باقة من الورود البيضاء، ترحيباً به من ناحية وإعلاناً للصلح بينهما من ناحية أخرى.

الأمر لم يقف عند نشر رمضان للفيديو بصورته الحقيقية، ولكنه كان حريصاً على تركيب أغنية للأطفال، على الصورة التي عرضها الفيديو، فبدا وكأنه يرد على عمرو أديب ساخراً: “شو اسمك يا شطور.. أنا اسمي عمور.. كم عمرك يا عمور 5 و3 شهور”.

وقال عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر: “إن إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي من غير سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان”.

وتابع أديب “حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت”.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.