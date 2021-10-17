اتفرج – نوال الزغبي تكشف سبب إلغائها متابعة شيرين عبد الوهاب

شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تكشف سبب إلغائها متابعة شيرين عبد الوهاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن تفاصيل علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت إنها كانت صديقة لها ومازالت، ولكنها لا تتواصل معها في الفترة الحالية، ولا تعرف سبب ذلك، وكشفت أنها حاولت مرارا الاتصال بشيرين ولكن هاتفها خارج الخدمة.

وأكدت أن شيرين عبد الوهاب ابتعدت عن كل الوسط الفني ولا تعرف سبب ذلك، وأضافت إنه ربما لديها ظروف تمنعها، وكشفت سبب إلغاء متابعة شيرين عبد الوهاب على تويتر.

وقالت إنها اكتشفت ان شيرين لا تعرف شيئاً عن صفحتها وأن هناك شخص آخر يديرها، وأشارت إلى انها تحب شيرين من قلبها، وكانت تكتب لها دائماً على صفحتها ولكنها لا تتجاوب معها، قبل أن تعرف إن شيرين لا تستخدم صفحتها.

ونفت نوال الزغبي معرفتها بسبب ابتعاد شيرين عبد الوهاب عن الوسط الفني، وقالت إنها لا تعرف حقيقة هل زوجها حسام حبيب هو من تسبب في ابتعادها عن زملائها أم لا، وقالت أيضاً نوال الزغبي في تصريحاتها إنها لن تفعل مثل شيرين عبد الوهاب في حفلاتها بتقبيل يد زوجها على المسرح، ونفت وجود خلافات معها وعبرت عن حبها الكبير لها.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخراً فيديو كليب أغنيتها عكس الطبيعة للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة .