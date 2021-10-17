اتفرج – زواج ابنة المليونير بيل غيتس من شاب مصري

شكرا لقرائتكم خبر عن زواج ابنة المليونير بيل غيتس من شاب مصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقيم أمس حفل زفاف ابنة الملياردير بيل جيتس والمصري نائل نصار، وهذا يعتبر الحفل الثاني لهم حيث تم الاحتفال بهم بيوم الجمعة الماضي في حفل زفاف بالطريقة الإسلامية، وهذا بسبب أن العريس إسلامي الديانة .

و تم حفل زفاف ابنة بيل جيتس و نائل نصار، في مزرعة “جينيفر” للخيول، بمدينة نيويورك الأمريكية، واكتفي العريسان بوجود قائمة صغيرة من المدعويين اقتصرت على العائلة والأصدقاء فقط.

كما ظهرت ابنة بيل غيتس جينيفر غيتس، في حفل زفاف ثاني أقامته بطريقة مدنية بعد حفل زفافها الإسلامي السري الأول، و ارتدت ثوب زفاف أنيق، حيث تم تصميمه من أشهر دور الأزياء العالمية وهي فيرا وانغ.

و تمت رؤيتها وهي تحمل باقة من الزهور البيضاء، مع طرحتها البيضاء خلف رأسها، حيث ظهر من خلال الطرحة شعرها بلونه الأحمر، وارتدت زوج من الأقراط والذي يتلائم بشكل كبير مع تصميم فستان الزفاف.

بينما ظهر الملياردير بيل جيتس وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، في حين ترتدي زوجته ميليندا ثوب باللون الأرجواني الزهري، حيث بدأ الحفل في الساعة الرابعة مساءًا.

وبدأ إعلان كلاً منهم زوج وزوجة مع تصفيق الحضر لهم، ولكن بالرغم من اقتصار الحفل على الأصدقاء والعائلة إلا أن عدسات الكاميرات قامت بإلتقاط بعض من أجزاء الفرح السري.

وبعد إنتهاء مراسم حفل الزفاف التقط العريسان بعض من الصور الخاصة بهذا الحفل، وكانت الفرح والسعادة بادية على وجوههم، حيث تم الحفل في مكان كبير بالحديقة الخاصة بالمنزل وكان مغطى بالكامل بالخيام والتي يعلوها أسقف زجاجية ضخمة .

