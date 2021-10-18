اتفرج – محجبة تظهر في الجونة… و نداء شرارة تنفي تواجدها

شكرا لقرائتكم خبر عن محجبة تظهر في الجونة… و نداء شرارة تنفي تواجدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر فيديو لسيدة محجبة أنثاء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو للفنانة الأردنية نداء شرارة.

و نفت الفنانة الأردنية نداء شرارة الشائعات المتداولة وقالت: “معقول أنا في الجونة وانا ما بعرف”..

واضافت : “يا الله ما اثقل دمكم، يعني انا ليش أصحى على تلفونات مشان اطلع انفي هذا الخبر..بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات”.

وأشارت :”ولكم ومجننكم هالحجاب الله يجعلكم تنهبلوا بس الهي وانت جاهي يحجب لساناتكم الطويلة ونخلص”.

بينما أوضح الفيديو المتدغول على مواقع التواصل الاجتماعي انه يعود للسيدة الأردنية نادين سمرة، نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة “زي” للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا .

يذكر أن نادين سمرة، هي امرأة أردنية، تشغل منصب مدير عام منصة “وياك” التابعة لشركة “زي انترتينمنت”، والتي أطلقت عام 2017 منصة عربية للبث الرقمي والفيديو عند الطلب، حيث تحتوي على أكثر من 15 ألف ساعة من المحتوى العربي والهندي “مدبلج أو مترجم” للعربية

حيث شغلت نادين سمرة سابقاً منصب رئيس الأعمال الرقمية في مجموعة “إم بي سي”، وقامت بإدارة الكثير من الأعمال الرقمية الناجحة في المنطقة منها: منصة “اتفرج.نت” والموقع الرسمي لمجموعة “إم بي سي”.

