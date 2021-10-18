شاهد .. وسط ذهول وصدمة المدعوين : وفاة عروس بشكل مفاجئ أثناء حفل الزفاف وتحول الفرح إلى مأتم .. المفاجأة في السبب ؟

انت الان تتابع خبر وسط ذهول وصدمة المدعوين : وفاة عروس بشكل مفاجئ أثناء حفل الزفاف وتحول الفرح إلى مأتم .. المفاجأة في السبب ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/18 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لفظت عروس أنفاسها الأخيرة أثناء حفل زفافها بشكل مفاجئ، ليتحول الفرح إلى مأتم وصدمة كبيرة من أهالي العروسين والمدعوين.



وفي التفاصيل، كشفت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” عن أن عروسًا في مقتبل العمر توفيت فجأة، أثناء إقامة حفل زفافها في موسكو، لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس السيئ الحظ.54947551

وحصلت الوفاة المفاجئة بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف.



وذكرت الصحيفة أن العروس كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات، وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف، لكنه اتضح لاحقا،

أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.



وأضاف أقارب العروس الضحية، أنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق.54947551