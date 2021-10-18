شاهد .. هل تذكرون نجمة مسلسل "نور ومهند" .. شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها اليوم ..ظهرت بصور بلا ملابس وكشفت عن مناطقها الحساسة

انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجمة مسلسل "نور ومهند" .. شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها اليوم ..ظهرت بصور بلا ملابس وكشفت عن مناطقها الحساسة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة التركية “سونغول أودين” بطلة المسلسل التركي الشهير “نور ومهند” جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشرها صورة لها.حيث ظهرت الفنانة التركية في الصورة التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي على انستغرام بملابس قصيرة كاشفها لفخذيهاوظهر بالصورة ان صديقتها تحتضنها من الخلف وهي جالسة.

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وقد احتفلت “سونغول” في اواخر يوليو الماضي بحفل زواجها من رجل الأعمال “أرمان بتشاكتشي” عقب قصة عشق استمرت 3 سنوات.

والجدير بالذكر انها تعتبر من أول الممثلات في تركيا والذي عرفت من خلال المسلسل الشهير “نور ومهند” الذي تم عرضه قبل حوالي 15 عام.

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