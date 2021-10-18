اتفرج – ليلى علوي و أروى جودة تظهران بترهلات واضحة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي و أروى جودة تظهران بترهلات واضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت النجمة المصرية، ليلى علوي، بفستان أحمر عاري عند منطقة الذراعين مما بدا عليهما الترهل بشكل ملحوظ .

و علق الجمهور على ظهور ليلى علوي: “الكبر باين عليها أوي”، فيما قال آخر: “المصور و الإضاءة و الزاوية غير موفقين”.

وأضاف معلّق ثالث: “شكلها اتغير وكبر قوي”، وكتب آخر: أول مرة أشوفها كبيرة كدة ووشها متغير .. ليت الشباب يعود يوما”.

كما ظهرت أروى جودة بفستان بفتحة جانبية لأعلى الفخذ وظهرت ساق أروى جودة وبها “سليوليت”، وهي عبارة عن دهون تحت الجلد، مما أثار سخرية الكثيرون، ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل لصورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة!

وردت أروى جودة على هذا الحساب كاتبة: “انا مش فارق معايا ان يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية”.

واضافت:”ده غير أنه ميصحش تستخدموا صوري أو صور أي حد من غير استئذان”.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017. مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان