اتفرج – هجوم على شريف منير بعد انسحابه من فيلم ريش في الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على شريف منير بعد انسحابه من فيلم ريش في الجونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان شريف منير عن موقفه من فيلم ريش، الذي عرض ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي.

يأتي ذلك بعد تعرضه لهجوم وانتقادات بعد انسحابه من عرض الفيلم وإعلان استيائه منه.

و رد شريف منير على الانتقادات والهجوم الذي ناله بعد انسحابه من فيلم ريش و قال:” إنه يحترم المنتج محمد حفظي صاحب العلامات البارزة في السينما، وهو منتج فيلم ريش، مشيراً إلى أنه صديق عزيز “.

و أكد شريف منير أن صورة الفيلم مؤذية نفسياً، وبعيدة عن الواقع سواءً في الماضي أو الحاضر، قائلا: “حتى الأسر اللي كانت عايشة في العشوائيات قبل تطويرها، ما كانتش كده، أسرة عايشة في عذاب ومعاناة مش طبيعية”.

و تابع أن صورة الفيلم مؤذية نفسياً، وبعيدة عن الواقع سواءً في الماضي أو الحاضر، قائلا: “حتى الأسر اللي كانت عايشة في العشوائيات قبل تطويرها، ما كانتش كده، أسرة عايشة في عذاب ومعاناة مش طبيعية”.

و أكد شريف منير أنه ضد منع الفيلم من العرض، لأن الجمهور العادي من حقه المشاهدة والتقييم بنفسه، برغم أنه يرى أن واجب الفيلم أو الفن عموما أن ينقل الفن مُجملاً وليس في حقيقته، حيث نقل مخرج فيلم ريش الفكرة بطريقة مُنفرة فبدا وكأنه فيلم تسجيلي روائي طويل وممل.

يذكر أن هناك بعض الفنانين الذين انسحبوا من العرض الخاص لفيلم ريش في الجونة، وعلى رأسهم شريف منير وأشرف عبد الباقي .