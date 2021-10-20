اتفرج – نجيب ساويرس يعلن تصالحه مع محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يعلن تصالحه مع محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، تصالحه مع محمد رمضان.

و قال :”اتصالحنا مع محمد رمضان، واللي مش عاجبه أنه يغني في حفل الافتتاح براحته”.

وقدّم محمد رمضان خلال الحفل، عددا من أغنياته الشهيرة منها: مافيا، على الله، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الحضور، إضافة إلى تقديمه أغنية مهرجان الجونة السينمائي للدورة الخامسة الحالية، والتي حملت اسم جو البنات..

يذكر أن المنتج سيف العريبي كشف عن انتهاء الخلافات بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي والتي استمرت خلال الفترة الماضية عبر التصريحات المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات الصحفية.

وأكد أحمد الفيشاوي وقوع الصلح بينه وبين محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لنجوم فيلم قمر 14، بعد أن مزاحه أحد الحاضرين قائلاً:””نمبر وان” فرد عليه “نمبر ٢”، وتم توجيه سؤال له هل بالفعل تم الصلح مع الفنان محمد رمضان فرد قائلا”: عمرنا ماكنا متخانقين”.

وحضر جلسة الصلح النجوم أحمد داود وزوجته علا رشدي وياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري والفنان خالد النبوي والممثل خالد أنور.

في حين بدأ الصراع بين الفنانين أحمد الفيشاوي و محمد رمضان، منذ قرر الفيشاوي طرح أغنية نمبر 2، التي أعلن رسمياً أنها رد على أغنية نمبر 1 لمحمد رمضان.