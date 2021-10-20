اتفرج – سبب غياب نيللي كريم عن مهرجان الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب نيللي كريم عن مهرجان الجونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النجمة المصرية نيللي كريم عن أسباب غيابها عن حضور حفل افتتاح وفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة المقامة خلال الفترة الحالية.

وقالت نيللي كريم أنها لم أتمكن من حضور فعاليات المهرجان هذا العام نظراً لارتباطها بتصوير مسلسل الجسر والذي كان من الصعب تأجيل تصوير مشاهدها به.

واضافت: “هو العمل الذي أجسد من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن نوعية الأدوار التي قدمتها من قبل طوال مشواري الفني، بالإضافة إلى أن العمل بشكل عام ليس تقليديا ويدور في الفانتازيا والخيال وهذا أكثر ما حمسني له “.

ويشارك نيللي كريم في بطولة مسلسل “الجسر” كل من عمرو سعد وخالد كمال ومحمد علاء وسارة الشامي ومها نصار، ومن المنتظر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية بمجرد الانتهاء من تصويره وأعمال المونتاج الخاصة به.

و في وقت سابق احتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور مساء الأربعاء 11 أغسطس/آب 2021.

وقد أقيم الحفل بمنتجع هاسيندا في الساحل الشمالي وشارك بالحضور العديد من نجوم ومشاهير الوسط الفني مثل المخرجة كاملة أبو ذكرى والنجمات لبلبة ومي سليم وميس حمدان وكارول سماحة وغيرهن.