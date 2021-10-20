اتفرج – تعرض بشرى ومحمد مكاوي لحادث سير في الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض بشرى ومحمد مكاوي لحادث سير في الجونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة بشرى لحادث سير أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج “سوشيال ميديا” برفقة الفنان ومقدم البرامج محمد مكاوي، وتم نقلهما لمستشفى الجونة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات محرري وصحافيي الفن المسؤولين عن تغطية مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أظهرت موقع الحادث الذي تعرضا له بشرى ومكاوي.

حيث كانا يصوران البرنامج داخل “بيتش باجي” وأثناء قيادة مكاوي له انقلب بهما، مما أدى لنقلهما إلى المستشفى على الفور، وتعرضت بشرى لكدمات بجسدها ورأسها، بالإضافة إلى صعوبة سيرها قدما، أما مكاوي فأصيب بكتفه وقدمه.

وأكدت المصادر الصحافية، أن حالتها الصحية بخير، وأنه حادث سير بسيط لا داعي لتضخيم الحدث، وأن نقلهما إلى المستشفى من منطلق الاطمئنان.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017. مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.