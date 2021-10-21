شاهد .. اتفرج.. حلا الترك بعد ان خلعت ملامح الطفولة وزوجة والدها دنيا بطمة تتنافسان بإطلالتهما الجمالية ومن بينهما تتفوق على الاخرى !

انت الان تتابع خبر اتفرج.. حلا الترك بعد ان خلعت ملامح الطفولة وزوجة والدها دنيا بطمة تتنافسان بإطلالتهما الجمالية ومن بينهما تتفوق على الاخرى ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

الفنانة البحرينية حلا الترك التي خلعت ملامح الطفولة بعد تجاوزها السابعة عشرة من العمر، بدأت بمنافسة زوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة ليست فقط على الصعيد الفني، انما ايضا بإطلالاتها الجمالية المتجددة والعصرية.

47507975

نستعرض معكم بالصور مقارنة جمالية بين الفنانتين حلا الترك ودنيا بطمة واللتان تصالحتا مؤخرا بعد خلافات طويلة بينهما:

لم تعد الفنانة حلا الترك كما عرفها الجمهور منذ سنوات بملامحها الطفولية، انما بدأت بمواكبة الصيحات الجمالية كالنجمات الشابات ولم تتردد ايضا بإطلاق مستحضرات تجميل بإسمها غير آبهة بالإنتقادات التي تتلقاها بسبب اعتبار جمهورها بأنها تسابق الزمن لكي تكبر.



حلا الترك وفي مختلف اطلالاتها هذا العام لم تتخل عن الظهور بالمكياج، لكنها حرصت على تأطيره ضمن المكياج الناعم والخفيف والذي يرتكز على تغطية البشرة وتحديدها بالكونتور واستخدام الألوان النيود والترابية، مع مواكبتها لصيحة العدسات اللاصقة،

فيما لم تتردد بالإطلالة بألوان شفاه صاخبة لكسر ملامح طفولتها. هذا التغييرات الجمالية الجديدة جعلتها في منافسة مع زوجة أبيها دنيا بطمة.



لكن، في المقابل، فإن ذوق دنيا بطمة في المكياج يختلف كليا عن حلا الترك. فالفنانة المغربية تميل لرسمات المكياج البارزة والقوية خاصة عند منطقة العيون فنراها تستخدم ألوان كثيفة وبارزة، كما أنها تبالغ في تحديد بشرتها بالكونتور، فتبدو بشكل عام بإطلالات مكياج صاخبة.

47507975