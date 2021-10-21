شاهد .. اتفرج..فيفي عبده تثير جنون محبيها بصورة جذابة وتذهل الشباب بجسدٍ ممشوق بعدما خسرت وزنًا واصبحت كعارضات الازياء

انت الان تتابع خبر اتفرج..فيفي عبده تثير جنون محبيها بصورة جذابة وتذهل الشباب بجسدٍ ممشوق بعدما خسرت وزنًا واصبحت كعارضات الازياء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

صورةً جديدة لها، ظهرت أمام البحر، ترتدي فستانًا أسود أظهر رشاقة جسدها بعدما خسرت الكثير من وزنها

بدت بقمة جمالها وكأنّها لم تتجاوز بعد سن الثلاثين.

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استعادت نشاطها الصحي، بعدما شفيت من الوعكة الصحية التي أصابت ظهرها وسبّبت لها بعض الآلام حققت اللقطة أدناه أعلى نسبة من التفاعل عبر (السوشيال ميديا).



فيفي تتواصل مع كلّ عشاقها ولا تتعالى عليهم أبدًا نشعر دائمًا بإيجابيتها ونبحث أحيانًا عن صورها وفيديوهاتها المبهجة لننسى الكثير مما نمر به من اضطرابات ومشاكل وهموم.



المؤلف العالمي غاري كوين عرض بإحدى محاضراته طرقًا تجعلنا نكتسب الطاقة الإيجابية، وطلب من جميع الحاضرين أن يرددوا كلمة نعم بصوتٍ واحد مراراً وتكراراً، وقال إن لهذه الكلمة (نعم) التأثير الكبير بجذب الفرص للمرء وما يرغب به فعلاً، كما تزيل الكثير من العوائق وتعطي طاقةً إيجابية.

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