اتفرج – خالد النبوي بطل المسلسل الأسطوري ملحمة جلجامش

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي بطل المسلسل الأسطوري ملحمة جلجامش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان خالد النبوي، عن خوضه بطولة المسلسل الأسطوري ملحمة جلجامش، حيث عرضت الشركة المنتجة للمسلسل الإعلان التشويقي الأول للعمل، دون أى تفاصيل أخري .

حيث من المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية قريباً، وهو مأخوذ عن الحضارة السومرية في بلاد العراق والشام .

كما تظهر مشاهد مسلسل “جلجامش” ، وذلك باستخدام تقنيات بمواصفات عالمية في الحروب من صورة جرافيك مبهر وصوت مجسم مع إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، إضافة إلى ملابس المحاربين في هذا العصر .

وفي الجزء الأول من الرواية الأسطورية جلجامش يتم الكشف عن شخصية “جلجامش” وهو ملك الوركاء، وإنيكدو، وهو عبارة عن رجل جامح خلقته الآلهة في محاولة لوضع حد لطُغيان جلجامش على شعب الوركاء، بعد أن يتأنسن إنيكدو عبر إقامته علاقة جنسية مع باغية، ينطلق إلى مملكة الوركاء.

حيث يطلب تحدّي جلجامش لاختبار مقدار قوته، وخلال الجزء الأول ايضاً يفوز جلجامش في التحدي، ومع ذلك، يصبح الرجلان صديقين، ينطلقان معًا في رحلة تدوم على مدار 6 أيام إلى غابة الأرز السحرية، حيث يخططان لقتل الحارس، خومبابا الرهيب، وقطْع شجرة الأرز المقدسة.

وتنتهي الملحمة الأسطورية بكشف سر عن الحياة الأبدية، وهى أن “الحياة التي تسعى في إِثرها لن تنالها أبدًا. لأن الآلهة عند خلقِها البشر، جعلت الموت من نصيبهم، واستأثرت بالخلود نصيبًا لها وحدها” .