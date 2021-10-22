اتفرج – انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم

شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد نشر أنباء انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ليكذبه زوج النجمة الشهيرة وينفي الأمر.

حيث نشر الإعلامي إيلي بسيل عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستقرام صورة لنانسي عجرم وفادي الهاشم ودون أسفلها ما يفيد بانفصال الزوجين، ليتفاعل الجمهور معه بتعليقات عبرت عن تأكد أصحابها من أن ما نشره الإعلامي اللبناني ما هو إلا كذب.

و قال : “عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق”.

وبمجرد تداول أنباء انفصال نانسي عجرم وزوجها انهالت التعليقات على منشور إيلي بسيل وكتب الجمهور في تعليقاتهم: “مش فاهم الجملة خالص بصوت فيفي عبدو”، طاشاعة من اشاعاتك عشان تجيب تفاعل متل دايما مش اكتر”، “عفكرة هني كتير مناح ومبسوطين مع بعض وبلا اشاعات كرمال يصير عليك impact اكبر و لما يكون في شي حقيقي ما تخاف هني لحالهم بيعلنوا”، “الفنانين مت بصبروا على زواج ولو يكون بينهم الف ولد …حياتهم سهر وسهرات خاصة وو..ما يصبروا للزواج”.

بينما رد زوجها فادي الهاشم، عبر أحد المواقع الإخبارية اللبنانية قائلاً: “نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لأفهم ماذا يحدث”.