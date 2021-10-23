شاهد .. اتفرج ..دنيا بطمة في العباية البيتي ملهاش حل جننت الشباب وتلفت الانظار بإطلالتها الانثوية!

انت الان تتابع خبر اتفرج ..دنيا بطمة في العباية البيتي ملهاش حل جننت الشباب وتلفت الانظار بإطلالتها الانثوية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/23 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بدت فيها بإطلالة أنيقة.

12070657

ظهرت دنيا بطمة بعباءة أنيقة باللون الأزرق المطعم باللون الذهبي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، مع اللون البيج الغامق الأنيق للشفاه، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم “قنبلة” من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

احدث أعمال دنيا بطمة أغنية “ندمانة”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

12070657