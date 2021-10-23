اتفرج – دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب للمرة الأولى منذ انفصالهما

شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب للمرة الأولى منذ انفصالهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة دينا الشربيني ترقص أمام الفنان عمرو دياب للمرة الأولى منذ وقوع الانفصال بينهما العام الماضي.

حيث رقصت في أحد حفلات الزفاف التي يحييها وظهرت بجانبه العروس وهو يغني أغنية “يا أنا يا لا”.

يشار إلى ان هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي في نفس المكان منذ وقوع انفصالهما، وبدت دينا الشربيني ترقص في سعادة وحماس مع عدد من الأشخاص على نغمات الأغنية.

و في وقت سابق انفصلا عمرو دياب ودينا الشربيني بعد قصة حب، وذلك وفقاً لتصريحات الثنائي في عدد من البرامج التليفزيونية، إلا أن كليهما التزم الصمت بعد الانفصال ولم يكشفا عن الأسباب التي أدت لانتهاء العلاقة بينهما.

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين أن الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزواج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلون بزفافهم أمام الجميع .

وكتب أيمن: “حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا”.

كما تسبب الخلاف بين عمرو دياب و دينا الشربيني في ارتفاع أصواتهم أثناء الحديث ومنذ تلك الحادثة خرجت العديد من الأنباء عن أسباب الخلاف وانتهاء علاقتهما للأبد، وانتقال دينا الشربيني من شقة عمرو دياب بعد أن طردها منها وفقاً للمصادر وأقامت في منزل آخر.