شاهد .. السعوديةمودل روز تثير غضب الجمهور بهذة الصورة الفاضحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر السعوديةمودل روز تثير غضب الجمهور بهذة الصورة الفاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الموديل السعودية “روز” من أكثر الفتيات إثارة للجدل بالرغم من أنها تعيش خارج المملكة العربية السعودية إلا أن الجمهور ما زال يهاجمها على طريقة حياتها وملابسها وغيرها من الأمور.

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ومن المعروف عن روز أنها تفكر بطريقة منفتحة ولا يهمها الاتجاهات الجنسية للشخص الذي أمامها ما دام أنه يعاملها بطريقة جيدة ولا مشكلة لديها في تكوين صداقات مع أي شخص، إذ تم تداول فيديوهات لها منذ مدة وهي برفقة شاب قيل أنهما يقيمان معاً تحت نفس السقف لتوضح أنهما لا يعيشان معاً وأضافت أنه “Gay أو مثلي الجنس” وتعتبره صديقتها وليس صديقها.

أمس تم تداول صورة لروز من إحدى الحفلات وظهر خلفها رجل عاري ومن الواضح أنها حفلة للمثليين وأثارت غضب أغلب الجمهور بينما اعتبر البعض الأمر عادياً لأن المودل لها أصدقاء مثليين.

الفتاة السعودية كانت قد أطلت بمقابلة خلال شهر رمضان عبر لايف جمعها بالإعلامية مهيرة عبد العزيز وأكدت أنها تحمل الجنسية السعودية بعد الجدل الذي أُثير حول أنها يمنية الأصل كما تحدث عن حياتها ودراستها قبل أن تتقل من السعودية وتبدأ حياتها كموديل وفي مجالات الإعلانات.

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