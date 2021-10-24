شاهد .. اتفرج.. وصلة رقص للمطربة الامارتية أحلام في أحد الأعراس بالرياض وتشعل اجواء الفرح !

انت الان تتابع خبر اتفرج.. وصلة رقص للمطربة الامارتية أحلام في أحد الأعراس بالرياض وتشعل اجواء الفرح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق أداء المطربة الإماراتية أحلام الشامسي وصلة رقص في أحد الأعراس بمدينة الرياض.

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وأظهر الفيديو “أحلام” وهي تحيي عرسًا في الرياض وكانت تغني وترقص بالمسرح على أنغام أغنية “أيوه” للفنان محمد عبده ، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع من جانب المغردين الذين رحبوا بوجود “أحلام” في الرياض.69639807