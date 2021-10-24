شاهد .. ريا أبي راشد تتفوق على رانيا يوسف وتظهر بفستان بدون بطانة... اتفرج

انت الان تتابع خبر ريا أبي راشد تتفوق على رانيا يوسف وتظهر بفستان بدون بطانة... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، موجة جدل واسعة، بإطلالتها الجريئة جداً في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

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فستان شفاف بدون بطانة

وارتدت ريا أبي راشد، فستاناً أحمر من الشيفون بفتحات في الصدر ولدى البطن، وفتحة جانبية تكشف كامل الساقوكان الفستان شفافاً دون بطانة، ما جعل ريا أبي راشد تبدو وكأنها ترتدي مايوه.والفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقةهجوم واسع على ريا أبي راشد

وهو الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من قبل المتابعين الذين اعتادوا على أناقة الإعلامية اللبنانية دون ابتذال.

ومما جاء في التعليقات: (المهرجان ده كشفلنا ان مفيش حد في الوسط ده محترم الا قله وكشفلنا ان مفيهوش رجاله بجد كلهم ذكور).وكتبت أخرى ساخرة: (هو ممنوع البطانة في فساتين الجونة ولا ايه ).

وعقب أحد المتابعين معرباً عن خيبة أمله: (وانا الي قلت عليها محترمة).

بدلة خضراء

وسبق أن أثارت الإعلامية اللبنانية جدلاً بإطلالتها في سادس أيام مهرجان الجونة.

حيث ظهرت ريا أبي راشد، بدلة رسمية باللون بأكمام طويلة.وتميزت بدلة ريا بوجود حزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر.أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت الإعلامية اللبنانية مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ناعمة.

ونسقت ريا أبي راشد مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً.

ختام مهرجان الجونة

الجدير بالذكر، أن حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة انتهي بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي.

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