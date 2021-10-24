شاهد .. اتفرج. دنيا بطمة كما لم تراها من قبل من داخل صالة الجيم... كلشي باين او واضح حتى المناطق… "فيديو وصور"

انت الان تتابع خبر اتفرج. دنيا بطمة كما لم تراها من قبل من داخل صالة الجيم... كلشي باين او واضح حتى المناطق… "فيديو وصور" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت دنيا بطمة صور وفيديو لها من داخل الجيم على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

32890962

وظهرت دنيا تمارس الرياضة على الأجهزة في الجيم مرتدية ملابس رياضية عبارة عن حمالة صدر رياضية سوداء وبنطلون قصير .

وأثارت إطلالة دنيا بالملابس الرياضية الجرئية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بعض متابعيها معجبين بإطلالتها والبعض هاجمها ووصفها بالجريئة الفاضحة .

32890962