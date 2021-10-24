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شاهد .. اتفرج. دنيا بطمة كما لم تراها من قبل من داخل صالة الجيم... كلشي باين او واضح حتى المناطق… "فيديو وصور"

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت دنيا بطمة صور وفيديو لها من داخل الجيم على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت دنيا تمارس الرياضة على الأجهزة في الجيم مرتدية ملابس رياضية عبارة عن حمالة صدر رياضية سوداء وبنطلون قصير .

 

 

وأثارت إطلالة دنيا بالملابس الرياضية الجرئية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بعض متابعيها معجبين بإطلالتها والبعض هاجمها ووصفها بالجريئة الفاضحة .

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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