شاهد .. مجدداً السعودية رهف القنون بين أحضان شباب في حالة سكر وتحتسي الكحول بطريقة صادمة - اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر مجدداً السعودية رهف القنون بين أحضان شباب في حالة سكر وتحتسي الكحول بطريقة صادمة - اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مجددا عادت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون لتشعل السوشيال ميديا بظهور جديد وصادم لكل متابعيها , حيث ظهرت هذه المرة داخل أحد أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو طارحين العديد من التساؤلات.

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اللافت في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول، إضافة إلى إقدام شاب على إحتضنها، مما اثار الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.

ويعتبر هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف، إلا أنه اثار موجة من الغضب بين متابعيها.

وفي رصد لأهم التعليقات، جاء فيها :" الحمد لله الذي عافانا هاذي الحرية الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمه الله لايبلانا"، " يعني وحدة هربانة من أهلها وش تسوي تشرب قهوة وشاي"،"اذا هي جابت طفل بدون زواج بقت ع الخمر".82686516