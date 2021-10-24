شاهد .. رهف القنون برفقة شابة ذات ملامح عربية في حالة سكر.. وسهرة ماجنة من راقصات ومشروبات كحولية!‎

انت الان تتابع خبر رهف القنون برفقة شابة ذات ملامح عربية في حالة سكر.. وسهرة ماجنة من راقصات ومشروبات كحولية!‎ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

دائمًا ما تثير السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون الجدل بإطلالاتها المثيرة، فقد بدأت اعتماد طريق الإغراء والجرأة للفت الأنظار وإظهار أنها تعيش في حرية وراحة بعيدًا عن عائلتها التي اتهمتهم بالعنف الأسري.

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واختارت السعودية قماش الفستان من الليغرا ليأخذ شكل منحنيات جسدها المثير الذي تحاول على الدوام استعراضه، وأكملت إطلالتها بتسريحة الضفائر الرفيعة ومكياج خفيف مبرزًا جمال وجهها، في حين انتعلت صندل أبيض بكعب طويل.

ونشرت القنون فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها ذات الملامح العربية حيث يعتقد البعض أنها ربما تكون حبيبتها، لأنها صرَّحت في إحدى المرات أنها تبحث عن حبيبة.



ومؤخرًا، شاركت رهف القنون متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها مُرتدية إطلالة جريئة مؤلفة من فستان خمري اللون بأكمام طويلة لكن لا بد من لمسة الإثارة، حيث جاء بفتحات جانبية كبيرة كاشفة عن وشمها ناحية الفخذ.10766911