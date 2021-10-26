اتفرج – حفل محمد رمضان ينظم حفل بموسم الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل محمد رمضان ينظم حفل بموسم الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان محمد رمضان إحياء أولى حفلات موسم الرياض، الشهر المقبل خاصة 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا بالمملكة العربية السعودية.

حيث تحدد سعر موحد للتذاكر وهو 58 ريال شاملة الضريبة.

ويبدأ الحفل الساعة التاسعة والنصف مساء، ومن شروطه عدم دخول الأطفال ممن أقل من 12 عاما، كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

كما يستعد الفنان محمد سعد لتقديم مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ويعود محمد سعد إلى جمهور موسم الرياض الثاني، بعد مشاركته في الموسم الأول عام 2019 بمسرحية “فوق كوبري ستانلي”، والتي ظهر خلالها بشخصية بوحة الصباح.

يقدم سعد مسرحية “اللمبي في عصر الجاهلية” التي يتم عرضها الشهر المقبل في مدينة الرياض، ويشاركه البطولة ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج تامر كرم.

ويقدم موسم الرياض مجموعة من الفعاليات لهذا العام من بينها 70 حفلة غنائية عربية، 6 حفلات غنائية عالمية، 10 معارض عالمية، 50 عرضًا مسرحيًّا، 18 مسرحية عربية، 6مسرحيات عالمية، بطولة واحدة للمصارعة الحرة، مباراتين عالميتين، فضلاً عن 100 تجربة تفاعلية، و200 مطعم و70 مقهى.