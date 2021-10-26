اتفرج – زينة تنشر صورة لابنها يرتدي تيشرت محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تنشر صورة لابنها يرتدي تيشرت محمد صلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الممثلة المصرية زينة صورة ابنها مرتديًا تيشيرت اللاعب محمد صلاح وذلك احتفالاً بالأهداف الثلاثة التي سجلها الأخير في مرمى نادي مانشستر يونايتد.

حيث ظهر أحد أبناء توأم زينة وهو يقف في المنزل مرتديا تيشرت محمد صلاح مع الرقم 11، مع ظهور قوامه ورأسه من الخلف.

و كان يربط شعره الكيرلي بينما كانت الكرة أمامه، فعلقت زينة قائلة: “ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

يذكر أنه قبل نحو 8 سنوات، عادت الفنانة زينة من كاليفورنيا حاملة طفليها، عز الدين وزين الدين”، وفجرت حينها مفاجأة داخل مطار القاهرة الدولي بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين تفيد أن والدهما الفنان أحمد عز، لتبدأ من هنا قصة “والله ما ولادي”، التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي لأسابيع متواصلة، وكلما أصبحت نارها رمادا تشتعل من فترة إلى أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لتحتل “الترند” من جديد.

و في وقت سابق قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه من الفنانة زينة عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و 350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

