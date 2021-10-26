اتفرج – رجاء حسين تهاجم مهرجان الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء حسين تهاجم مهرجان الجونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين:” ان مهرجان الجونة يسيء إلى مصر والسينما المصرية، بسبب ظهور بعض الفنانات بفساتين جريئة، ومؤكدة أنها ترفض هذا المهرجان، وتراه فاشلاً “.

واضافت:” مرفوض شكلاً وموضوعاً… اللي بيحصل على الريد كاربت ليس له علاقة بالسينما، وشايفة أن مهرجان الجونة فاشل، ويوم ما قدّم فيلم، قدّمه ضد مصر، واللي يسيء لمصر ينضرب بالجزمة… وكل واحد حر في رأيه”.

وعن مقارنة مهرجان الجونة بمهرجان القاهرة السينمائي، قالت: “القاهرة ميبقاش بالصورة المفزعة اللي بنشوفها في الجونة… في القاهرة بيبلسوا سواريهات بس مُحتشمة”… وأضافت: “أنا ست شرقية وفي دولة مسلمة، ودي مش أخلاقياتنا ولا تربيتنا، هما يسيئوا للمهنة، وللناس المحترمة، وأنا رافضة المهرجان”.

بينما أشارت:” مش كل حاجة الفلوس إني أطلع عريانة… هما أحرار، لكن أنا كمان حرة ومن حقي أرفض المهرجان”.