اتفرج – أمينة خليل تكشف عن اسباب فسخ خطوبتها

شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تكشف عن اسباب فسخ خطوبتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة أمينة خليل عن تفاصيل فسخ خطوبتها وأسباب ذلك، وقالت:” : “قدر الله ما شاء فعل محصلش نصيب “.

كما تحدثت عن مواصفات فارس أحلامها والتي أهمها أن يكون شخص صديق حقيقي لها قبل أن يكون حبيبها، فهي تؤمن بأن الحب يذهب وتبقى الصداقة.

واعتقدت أمينة أن الصداقة تكمل الحب بل وتمتد أكثر منه، فالحب يمكن أن يهدأ ولكن الصداقة تظل مستمرة.

وعن سؤالها حول تأخر زواجها إلى الآن ردت أمينة قائلة : ” لدي يقين دائما أن ربنا شايلي الأحسن، ولكن على الرغم من ذلك قد أصاب ببعض الضيق مثل أي شخص، موضحة أنها تحاسب نفسها لتقييم أخطائها، قائلة: فيه بعض الرجالة مش بتحب فكرة الفنانة ولازم يبقى راجل قوي عشان يتحمل ده لأن حياة الفنانة مختلفة شوية”.

و أشارت : ” أي راجل ممكن يشوف زوجته ممثلة وفنانة ناجحة.. الحب اللي ممكن يشوفه في عيون الناس لما بتسلم على مراته لازم يبقى فخور بيه مش زعلان”.

بينما أوضحت رأيها بشأن تجميد البويضات قائلة : ” اه أنا مع فكرة تجميد البويضات في حالة تأخر الزواج، ومش شايفة أنها حاجة غلط، أنا متفهمة ممكن يبقى في ناس مش فاهمة الفكرة، لكن العلم وصلنا إن احنا نعمل حاجة زي دي يبقى ليه لا”.