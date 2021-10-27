اتفرج – شيرين رضا تكشف خيانة صديقتها مع زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تكشف خيانة صديقتها مع زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة شيرين رضا، عن تعرضها للخيانة أثناء زواجها الثاني من قبل صديقتها المقربة، حيث كشفت أنها على علاقة مع زوجها قبل الانفصال، ولكنها رفضت مواجهة صديقتها فقررت إخراجها من حياتي نهائياً، إضافة إلى إنهاء الزواج.

وقالت : “قطعت علاقتي بيها نهائياً، وشوفتها بعد الاتفصال بس مابصتش ليها عشان أعرف كانت مكسوفة ولا لأ”، مؤكدة أنها من أصعب المواقف التي تعرضت لها خاصة وأن الخيانة أمر لا يُحتمل، وقالت نصاً:”إحساس الخيانة صعب أوي، ليه أشعر إني مش حاسة بأمان سواء من زوجي أو من صاحبتي”.

وتابعت الفنانة شيرين رضا: “المفروض يعني أحس بالأمان فين؟ لو محستهوش في بيتي ولا مع صاحبتي هحسه فين؟”.

بينما أوضحت :” لدي صديقات كثيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان”.

وعن تعرض ابنتها نور عمرو دياب للتنمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شيرين رضا، “أنا أكبر متنمرة في الدنيا بيقولولها شكلك عامل كده ليه؟ أنا نفسي بقي يوروني هما شكلهم إيه، لما حد ييجي يتنمر على بنتي هشطفه وأرزعه في الأرض كمان بنتي خط أحمر”.