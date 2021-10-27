اتفرج – ياسمين صبري تكشف عن علاقتها مع والدها

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تكشف عن علاقتها مع والدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة ياسمين صبري ان جدتها “كريمة” هي من تولت تربيتها منذ الصغر، وأنها توفت هذا العام بفيروس كورونا.

وأكدت أن طفولتها كانت ملتزمة حيث تربت في منزل جدتها وجدتها، وأن جدتها من تولت تربيتها وكانت صارمة معها ومع والدتها.

وأشارت إلى أنها بدأت تعلم السباحة منذ أن كانت في عمر الرابعة وهو ما جعلها لا تمر بنفس حياة أقرانها من الأطفال .

وتابعت ياسمين صبري: “في البداية لما كنت بفكر في الطفولة وأنا وعيي أقل كنت اشعر بالغضب لكن لما طورت من نفسي اكتشفت أني ممتنة لأن هذا ما كوني”، وأضافت: “أنا بحب طفولتي حالياً”.

وأكدت أنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية، موضحة أنها توفت هذا العام بعد الإصابة بفيروس كورونا عن عمر 91 عاماً، مشيرة إلى أنها ترفض زيارتها في المقابر لأنها تعتقد أنها في مكان افضل من ذلك.

و أشارت أن علاقتها بوالدتها قوية للغاية، لكن علاقتها بوالدها منقطعة ولم يكن متواجداً في طفولتها ، وقالت إن السبب ليس في انفصاله عن والدتها.

و قالت ياسمين صبري: “حدث الانفصال وأنا طفلة عندي سنتين، مشفتش غير أمي وجدي وجدتي، مفيش علاقة مع الوالد، ومش السبب الانفصال، الناس بتعمل اختيارات في حياتها، فيه ناس بتختار تحمل المسئولية، وفيه ناس بتختار نفسها، الانفصال مش معناه أن العيلة تفككت”.