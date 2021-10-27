اتفرج – غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صور لها على “إنستقرام”، حيث اتبعت مكياج مختلف عنها واعتمدت على ترك شعرها الويفي منسدلاً على الجانبين في محاولة لإبراز جمالها وأناقتها.

و ظهرت بجلسة تصوير جديدة لها عبر صفحتها بلوك جديد، حيث اعتمدت فيه على مكياج قوي وركزت على رسمه عيونها، مما جعل المتابعين يتفاعلون معها بشكل كبير.

يذكر أن مسلسل لحم غزال هو آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، حيث شاركت في السباق الرمضاني الماضي، كما شاركها في المسلسل عدد من الفنانين من بينهم حمدي الميرغني ووفاء عامر وشريف سلامة ومي سليم وأشرف عبد الغفور وعمرو عبد الجليل ومحمد شاهين وغيرهم، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

