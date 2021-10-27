اتفرج – محمد حماقي يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يكشف تفاصيل ألبومه الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المطرب المصري محمد حماقي، عن تفاصيل جديدة بشأن طرح أغنيته الجديدة من ألبوم ” يا فاتني”، والتي سوف تعرض غداً .

و في وقت سابق قرر طرح الأغاني على دفعات بداية 6 أكتوبر الجاري .

حيث إحتفل حماقي مع جمهوره أمس بالألبوم الجديد وشاركهم مجموعة من تفاصيل الخاصة بتجهيز الألبوم و قال : ” بتأخر في الألبومات علشان أى ألبوم جديد يعني مزيكا جديدة، والمزيكا الجديدة لازم تاخد وقت للتحضير والتفكير، حتى لو الألبوم نزل، في وقت بعد كدة للألبوم عبارة عن حفلات أو تصوير كليبات، وكلها مرتبطة بالألبوم”.

و أضاف: “بعدها بيتم تقييم الألبوم بناء على رغبة الجماهير، بحيث نشوف إيه الإيجابيات والسلبيات علشان نعالجها بعد كدة، وطبعا تفشي كورونا أثر علينا بشكل كبير”.

وأكمل حديثه قائلًا : ” هناك فنان يفضل أن يكون لديه أغاني كثيرة، وأنا أفكر بالعكس في مصلحة الناس وليس مصلحتي، حتى أقدم أغاني يستحقها الجمهور.. لا يهمني الكم، بل أركز في المحتوى وهو ما يجعلني اتأخر”، حيث أكد حماقي أنه يعتبر نفسه ملحن هاوي وليس محترف، قائلاَ : ” لم امتلك حرفية التلحين في الوقت الذي أريد، لكن أحيانًا اللحن يخطر ببالي في وقت معين، لكنني لا أعرف تلحين كلمات الأغاني “.