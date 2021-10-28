شاهد .. الممثلة..جميلة عوض في اطلالة الاغرب من نوعها متحولة من انثى الى ذكر .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الممثلة..جميلة عوض في اطلالة الاغرب من نوعها متحولة من انثى الى ذكر .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/28 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد ان نشرت بوستر العمل عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، كشفت الممثلة المصرية ​جميلة عوض عن​ دورها في فيلم "​المحكمة​"، حيث أرفقت ابوستر بتعليق كتبت فيه: "خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها، عاليا، فيلم المحكمة عن قصص واقعية".

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اذ إتضح من تعليقها على البوستر ان ستؤدي بالفيلم دورشخصية إسمها "عاليا" وهي متحولة جنسياً، ما حمّس الجمهور لمتابعة الفيلم، وأعربوا عن رغبتهم لمعرفة المزيد من التفاصيل عن دورها الجريء في العمل، واعتبر البعض انها قضية هامة يجب على الفن مناقشتها، وهناك من اعترض على جرأة الفكرة، بإعتبارها قضية جدلية.

فيلم المحكمة بطولة جميلة عوض، غادة عادل​، ​مايان السيد​، ​فتحي عبد الوهاب​، محمود عبد المغني، وغيرهم، وهو من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله.

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