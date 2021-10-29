اتفرج – ابنة محمد رمضان ترقص معه في حفله بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمد رمضان ترقص معه في حفله بدبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت كنز ابنة الفنان المصري محمد رمضان في فيديو بالغناء والرقص مع والدها على المسرح أثناء حفله الأخير في دبي

وقال محمد رمضان مع ابنته على المسرح: “نحن أفريقيون، ونحن نمبر ون”، لترد وهي تهتف “نحن من أفريقيا”.

حيث نظم رمضان حفله في دبي ضمن مهرجان “كل أفريقيا”، بمشاركة المطرب التنزاني دياموند بلتينموز.

ومهرجان “كل أفريقيا” يقام بالفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ويشهد حفلات لنجوم أغاني الراب والهيب هوب في أفريقيا، ومنهم الفريق النيجيري” Fireboy DML “ومن جنوب أفريقيا فريق “Focalistic”، والجامايكي “Shenseea”، إلى جانب الفريق البريطاني” M people” ومغني الراب الصومالي “فريك”.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قدم أغنية خاصة مع المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي وقد قاموا بتسجيلها من أجل حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة.