اتفرج – الفنانة أحلام تروج لعطرها الجديد لإطلالة مميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أحلام تروج لعطرها الجديد لإطلالة مميزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بصورة جديدة خلال اعلان لعطرها الجديد الذي أطلقته في بوتيكها، حيث بدت عليها ملامح جديدة وإطلالة مغايرة.

و حرصت أحلام على الترويج لعطرها الجديد من خلال مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات .

وظهرت أحلام بإطلالة متكاملة بمكياج سموكي قوي يبرز جمال عينيها مع عدسات لاصقة ملونة ورموش اصطناعية كثيفة، وحرصت على رسم شفاهها لتبدو أكبر حجماً، وأظهرت قارورة العطر الجديد التي بدت فخمة ويطغى عليها اللون الذهبي.

بينما تفاعل معها الجمهور بشدة مع تغير ملامح أحلام واعتبر البعض منهم أنها صارت تشبه الإعلامية حليمة بولند بسبب طريقة المكياج التي اعتمدتها بينما أبدى الكثير منهم الاعجاب بإطلالتها وتجددها الدائم

و كتبت أحلام على مقاطع الفيديو التي نشرتها للترويج لعطرها قائلة: “استعدوا لعطري نور جيهان من سحر الهند العريق مكون من ورود هندية خاصة تم اعدادها خصيصا من قديم الأزمان مع العود والمسك والزهور الهندية”.

وتابعت: “من هي الملكة نور جيهان؟ هي ضوء العالم هي زوجه الإمبراطور جيهانجير كانت واحدة من أفتن وأجمل النساء في عصرها، كانت واسعة الصيت بحبها للحدائق واهتمامها بالانواع النادرة من الزهور كانت تتمتع بمهارة الصيد من على ظهر الفيلة ومنحت امتيازات لم يتمتع بها أحد من قبلها أو بعد كان الشخص الوحيد الآخر المصرح له باستخدام ختم الإمبراطور”.

وأضافت: “حتى انها حُفر اسمها على العملات المعدنية يمكنك ان تشم رائحه عطرها في هذا العطر الفاخر المعتق في متاحف الهند وبقوة”.

يذكر أن الفنانة أحلام ظهرت في اكسبو دبي بموديل الفستان كان يشبه القفطان الشرقي الفخم وبتصميم كلاسيكي راقي لا يشبه أحد والذي تم تصميمه خصيصاً لحفل اكسبو 2020 .