اتفرج – أصالة نصري تظهر بإطلالة جديدة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تظهر بإطلالة جديدة في الشارقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت النجمة السورية أصالة نصري، حفلها الذي أقيم على مسرح خورفكان في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول، ، وتألقت بإحساس فني عالي، ألهب حماس الجمهور.

حيث أطلت أصالة على جمهورها في الإمارات، بفستان أزرق ملكي طويل، وتسريحة شعر بسيطة على جانب واحد، تنسبت مع شعرها القصير للغاية، وكذلك مكياج مميز، أضاف لإطلالتها.

و عبرت أصالة نصرى، عن سعادتها الشديدة خلال وجودها على خشبة المسرح وإحيائها حفلها فى الليلة الأولى من موسم هلا خورفكان، بالشارقة فى دولة الإمارات.

وقالت أصالة، إنها تشعر بالسعادة كون هذه المرة الأولى التى تحيى حفلا وهى حبيبة لزوجها الشاعر العراقى فائق حسن، إذ قالت: “اليوم أول حفلة وأنا حبيبة لفائق حسن فاحتفلوا معى”.

و في وقت سابق أثار خبر زواج أصالة للمرة الثالثة، من الشاعر العراقى فائق حسن، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مطلع شهر سبتمبر الماضى.

يذكر أن أصالة متزوجة قبل ذلك مرتين، الأولى من أيمن الذهبى وأنجبت منه ابنتهما شام وابنهما خالد، وتزوجت للمرة الثانية من المخرج طارق العريان الذى أنجبت منه توأم هما آدم وعلى .