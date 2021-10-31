اتفرج – جومانا مراد تحاول الانتحار وابتعادها عن الفن

شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تحاول الانتحار وابتعادها عن الفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد عن تفكيرها في الانتحار أثناء فترة المراهقة، وقالت: ” انا كنت كتلة مشاعر”، لذا تتأثر بشدة لكل ما يحدث لها، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار في إحدى المرات بشكل جدي بعد تناول عدد من الأدوية معاً.

وكشفت جومانا مراد عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للابتعاد عن الفن لأكثر من 7 سنوات والاعتزال مؤقتاً.

وأكدت أنها كانت بحاجة إلى فترة استراحة لترتيب حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تخشى الغرق في العمل ونسيان حياتها الشخصية وأن تبقى وحيدة في نهاية المطاف لذا قررت الابتعاد عن الفن والتفرغ لنفسها حتى تستطيع تشكيل عائلة.

وأشارت الفنانة السورية إلى أن العديد من الأشخاص استغربوا من قرارها، فقالت: “الكل كان بيلومني وبعدين بقي الكل بيهنيني” .

وحول طفلتها، أوضحت جومانا مرادأنها أنجبت في فترة اعتزالها عن طريق التلقيح الصناعي، فهي لم تستطع الإنجاب بشكل طبيعي، لكنها لم تيأس ولم تفقد إيمانها بالله، فهي كانت واثقةً بأنه سيكتب لها الإنجاب عاجلًا أم آجلًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانةجومانا مراد كان مسلسل “إلا أنا”، وتحديدًا حكاية “حتة مني”، والتي شاركت في بطولتها إلى جانب كل من إلهام شاهين وليلى علوي ونهال عنبر، وهي من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي