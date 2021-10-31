اتفرج – صديقة ياسمين صبري تحسم الأمر… تكشف حقيقة علاقتها بوالدها

شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة ياسمين صبري تحسم الأمر… تكشف حقيقة علاقتها بوالدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت صديقة ياسمين صبري لبنى عروس على كلام والد ياسمين، بعدما نشر مساء الجمعة صورًا لابنته الفنانة من خطوبتها الأولى، وذلك من أجل تكذيبها حول تصريحاتها بأنها لم تكن على علاقة بوالدها منذ طفولتها.

حيث نشر أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، صورًا من حفل خطوبتها الأولى قبل عدة سنوات، كما كشف عن سر طلاقها من زيجتها الأولى التي لم تتحدث عنها من قبل.

وقالت صديقة ياسمين صبري: “أنا حاسة بغضب شديد جدًا، عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي أنت مين، أنت كنت فين، أنت جيبت عربية هههههه، أنت صرفت عليها جنيه أنت تعرف إيه عنها”.



وأضافت: “أنت شوفتها بس في الكام صورة اللي إنت حاططهم فقط لا غير، إنت محضرتش معاها أي حاجه في حياتها ولا تعرف عنها أي حاجه، إنت سنين تختفي وتظهر يوم في نادي سبورتنج تاخذ صورة وتختفي أنا عشت مع ياسمين في المدرسة وفي النادي طول طفولتي”.

واختتمت حديثها قائلة: “ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غیر کریمة الله يرحمها جدتها، وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس، طلعتها جدتها رياضية طموحة، ربتها على القناعة تيجي إنت دلوقتي بعد كل ده افتكرت أن ليك أولاد، لما بقت مشهوره، إخص وألف إخص، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده أنا أفتكر اللي كام مره اللي شفتك فيهم، کنت تشوفنا صدفة وتقعد تتريق علينا وإننا شباب ضايعين بس ربنا كبير حسبي الله ونعم الوكيل.

و في وقت سابق نشر أشرف صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، صورًا من حفل خطوبة ياسمين من زوجها الأول.

و كتب: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية.