اتفرج – أبو هشيمة يكشف حقيقة مقاضاته والد زوجته ياسمين صبري

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يكشف حقيقة مقاضاته والد زوجته ياسمين صبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى رجل الأعمال المصري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، حقيقة تحركه قضائيا ضد والد زوجته الفنانة ياسمين صبري بعد كشفه أسرارها.

وقال الجمل :” ان هذه الأمور ستظل عائلية حلها لا يمكن أن يكون عن طريق التراشق المتبادل عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “.

وأوضح ابو هشيمة انه لم يعتد تناول الأمور الشخصية والعائلية عبر وسائل الإعلام، فهذه أمور لها قدسيتها وخصوصيتها.

يأتي ذلك بعد نشر أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، صورًا من حفل خطوبتها الأولى قبل عدة سنوات، كما كشف عن سر طلاقها من زيجتها الأولى التي لم تتحدث عنها من قبل.

و نشر أشرف صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وقال :” بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية.

واضاف: ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».

كما وصف والد ياسمين صبري حديثها عن علاقتها به بأنه حديث ساذج وغير صحيح بعد أن قالت إنه لا يربطها علاقة بوالدها منذ أن كانت طفلة وأنها تربت مع والدتها وجدها وجدتها .