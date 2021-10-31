اتفرج – إليسا تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بعيد ميلادها الخمسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة إليسا في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بعيد ميلادها الخمسين .

حيث تعد الفنانة اللبنانية إليسا واحدة من أقوى الشخصيات النسائية تأثيرًا في العالم العربي.

فمنذ إنطلاقها بأغنية “بدي دوب” عام 1998 وبمرور السنوات استطاعت إليسا أن تفرض نفسها بقوة على الساحة وتنافس النجوم الكبار.

ومنذ وقت قصير اعلنت إليسا عن مفاجأة أنها تعيش قصة حب الآن معبرة عن سعادتها خلال تلك الفترة دون الكشف عن هوية حبيبها.

حيث تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن علاقتها بوالدها معتبرة أنه كان الخسارة الوحيدة في حياتها ولا تستطيع تخطاها .

أما بشأن قصة حب الآن قالت : “إذا بدك تعرفي فيه حدا بقلبي، ايه فيه، ومبسوطة، أنا أعيش قصة حب حلوة”.

يذكر أن الأمم المتحدة اختارت إليسا سفيرة للنوايا الحسنة في عام 2011 وهو نفس العام الذي حصلت فيه على جائزة “المرأة التي نحبها” من مجلة الرجال العالمية “Esquire”.

والفنانة إليسا هي إليسار زكريا خوري، مغنية لبنانية، ولدت في البقاع عام 1971، ودرست العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية