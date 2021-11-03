اتفرج – سمية الخشاب تتجه لغناء الراب

شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتجه لغناء الراب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النجمة سمية الخشاب عن غنائها مع مغني الراب فرغلي بلاكس عن تقديمه أغنية جديدة .

ونشر فرغلي صور له مع سمية: “سمية الخشاب هتعمل راب، ياترى هتدس حد؟ يا ترى مين الكاتب؟ ياترى هيطلع هيتاية؟ أسئلة كتير أنتم عارفين إجابتها بس ماتقولوش لحد” .

يذكر أن سمية الخشاب اعتادت في الفترة الأخيرة الدخول في نقاشات مثيرة للجدل مع متابعيها، من بينها نصحيتها للفتيات بضرورة الرقص طوال الوقت، إلى جانب نشرها تعليقات وصور تحمل معاني مزدوجة أو غير واضحة.

يذكر أن سمية الخشاب اعتادت في الفترة الأخيرة الدخول في نقاشات مثيرة للجدل مع متابعيها، من بينها نصحيتها للفتيات بضرورة الرقص طوال الوقت، إلى جانب نشرها تعليقات وصور تحمل معاني مزدوجة أو غير واضحة، وهو ما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، رغم عدم مشاركتها في أي أعمال فنية في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هي طرحها لفيديو كليب أغنية “أوعدك”، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع الفيدوهات الشهير “يوتيوب”.

