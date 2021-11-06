اتفرج – أول صورة لقبر صباح فخري

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لقبر صباح فخري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت اول صورة من قبر الفنان السوري الكبير صباح فخري، في مدينة حلب السورية .

حيث شيع جثمانه الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأفراد عائلته، بعد مسيرة فنية غنية تميزت بالموشحات الأندلسية والقدود الحلبية، أطرب خلالها أجيالا متعاقبة في بلاده والعالم العربي.

ومر الجثمان بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، واستقبله أهل “الشهباء” وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، حيث وارى الثرى بـ”المقبرة الحديثة” بحلب.

وقال ابن صباح فخري أن اللحظات الأخيرة لوالده كانت هادئة للغاية، معلقاً:”عاش عزيزاً ومات عزيزاً وكان بكامل وعيه لآخر لحظة، وكان دائماً حاضراً وموجوداً كعادته”.

وأكد أن والده صباح فخري لم يترك أي وصية خاصة قبل وفاته، كاشفاً عن كلماته الأخيرة له، :”آخر ما قال لي الله يرضى عليك”.

وكذلك طالب نجله الأخر بالدعاء لصباح فخري من خلال مقطع فيديو نشره عبر مواثع التواصل الاجتماعي، قال فيه:””صباح فخري الهرم السوري العظيم، واسأل الله تعالى أن يغفر له ويتغمّده برحمته”… وطلب من جميع محبي والده أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة، مؤكداً: “والدي سيظل حياً باقياً بفنه وتراثه ومجهوده”.



يذكر أن صباح فخري توفي صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، بعد إكمال عامه الـ 88.

والفنان الراحل صباح فخري من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.