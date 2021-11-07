اتفرج – حقيقة وفاة سهير البابلي إكلينيكيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة سهير البابلي إكلينيكيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت شائعات حول وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي إكلينيكيا بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأخيرة إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة.

بينما نفى الدكتور رضا طعيمية زوجابنة سهير البابلي ما يترد عن وفاتها إكلينيكياً ، وقال “كل ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، ونرجو من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره، أما عن حالتها الصحية للأسف ما زالت حالة الفنانة الكبيرة حرجة للغاية ولم تشهد أي تحسنا خلال الساعات الأخيرة؛ إذ دخلت في غيبوبة مرة ثانية”.

وأكد أن سهير البابلي تمكث داخل غرفة العناية المركزة، والأمل لدينا لم ينقطع لحظة وندعوا الله أن يأخذ بيدها، وتخرج من هذه الأزمة على خير .

وحول أسباب أزمتها الصحية كشفت مصادر أن سهير البابلي تعرضت لاضطراب في معدلات السكر، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وهو ما تسبب في دخولها في غيبوبة سكر.

وأوضحت ابنة سهير البابلي أن الأزمة الصحية التي تعاني منها والدتها بسبب انخفاض السكر في الجسم مستمرة معها منذ شهر ونصف، ووصل الأمر إلى درجة حرق السكر في جسمها مسبباً لها معاناة قاسية.

وعلقت قائلة: “الموضوع قاسى جدا عليها، وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل”.

وأشارت إلى أن والدتها كانت حريصة على الذهاب إلى المستشفى كل فترة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، موضحة أنه بعد أزمتها الصحية الأخيرة امتنعت عن تناول الطعام الآن والحديث وانخفض البروتين في جسمها.

وفي وقت سابق خضعت سهير البابلي لزراعة قصين كبد خلال السنوات الاخيرة وهذا أثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ .