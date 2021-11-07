اتفرج – رانيا يوسف تنشر صورة احتفالها بفوز النادي الأهلى

شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنشر صورة احتفالها بفوز النادي الأهلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها بعد فوز النادي الأهلى على نادي الزمالك بفارق خمس أهداف الأهلي وثلاثة أهداف للزمالك، وحيث نشرت رانيا يوسف صورة لها باللون الأحمر أثارت بها الكثير من الانتقادات.

حيث نشرت الفنانة رانيا يوسف بعد فوز النادي الأهلي المصري في أخر مبارياته صورة لتهنئته بطريقتها الخاصة، والتي جاءت عن طريق الظهور بسلويت قصير باللون الأحمر، وهي على شاطئ البحر .

وعلقت على الصورة: ” ألف مبروك للنادي الأهلي “، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستقرام”.

اما على حسابها الشخصي على موقع “تويتر” اكتفت رانيا بإشارة للنادي الأهلى مع ايموشن الأقوياء وتصفيق حاد، بعد صعود النادي للنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد خوضه مباراة مع فريق صن داونز بثلاثية مقابل هدف.

وكتبت رانيا : “دوري أبطال أفريقيا.. السوبر الأفريقي.. الدوري المصري.. كأس مصر.. ثالث العالم”، حيث عبرت عن سعادتها من قبل بتتويج النادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة بعد أن خاض مباراة له مع نهضة بركان المغربي والتي أثمرت عن ثنائية مقابل لا شيء في مايو الماضي، حيث أكملت تعليقها قائلة : “المهمة تمت بنجاح “.يذكر أن الفنانة رانيا يوسف من أكبر مشجعي النادي الأهلى حيث تشارك فرحتها بالفوز من خلال مقاطع فيديو لإحتفالات تقوم بها، أو مشاركتها صور مع متابعيها.