اتفرج – ياسمين رئيس تكشف عن أسرار حياتها الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تكشف عن أسرار حياتها الخاصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عن أسرار في حياتها المهنية والزوجية، حيث قالت :” التمثيل بالنسبة ليا مش مهنة، لكن مهنتي الأصلية هي ست وأم، شكلي مش بيبان عليه لكن ده إحساسي”.

و أضافت: “عاوزة أحس إني أمارس هوايتي، دايما بقولها أنا ست بيت وبعدين ممثلة، يمكن شخصيتي مكنتش كده في الأول، وبحس كل فترة تفكير الواحد بيتغير وشخصيته، أنا بحس كل 5 سنين تفكيري بيتغير”.

كما أكدت ان الرجال طيبين، وقالت :”كل رجل له مفتاح غير التاني، مفيش مفتاح يفتح على كله، ده لو فيه مفتاح، الستات أصعب من الرجالة، الراجل بسيط، وبعد ما خلفت ولد بقت بتصعب عليا الرجالة، الرجالة غلابة أوي والله، فيه ستات قلبها في ودنها.. وفيه اللي بتحب الأفعال.

و أشارت :”مقدرش أقول مفتاحي كده على الهواء، مينفعش، بس فيه ستات بيحبوا الكلام، قلبها في ودنها، بتحب تسمع كلام حلو، وفيه ستات بتشوف الكلام لوحده مش كفاية عايزة تشوف أفعال”، لافتة إلى النساء أصعب من الراجل، مؤكدة أن الرجل بسيط، وبعد إنجابها ولد صعب عليها الرجالة.

وعن علاقتها بدينا الشربيني قالت :” دينا الشربيني حبيبتي وصديقتي واختي، اتفرجت على مسلسل قصر النيل وكان لازم أقولها على رأيي، أحنا أصحاب من زمان جدا، من قبل التمثيل ولغاية دلوقتي أصحاب جدا، دينا أختي، وماما لما اتوفت كانت هي معايا في كل حاجة، في جوازي ووفاة أمي، وأنا وقفت معاها في حاجات كتير بس هي تقول عليها”.

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس شاركت فيلم قمر 14، وكان ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5، ويشاركها البطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وشيرين رضا.