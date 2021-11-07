اتفرج – أول صورة…حلا شيحة تظهر مع والدها بعد أزمة الحجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة…حلا شيحة تظهر مع والدها بعد أزمة الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة عبر خاصية استوري في صورة لها وهي مرتدية الحجاب بصحبة والدها احتفالا بعيد ميلاده.

وعلقت حلا شيحة على الصورة، بكتابة، “كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي”.

حيث ظهرت حلا مرتدية شميز طويل باللون الأبيض مقلم بخطوط عريضة، ونسقت معه طرحة بنفس اللون، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية، واختارت أن تكون على طبيعتها من غير مكياج.

أما هنا شيحة فارتدت بلوزة باللون الأبيض، ومعها جاكيت بنقشة “الحمار الوحشي”، ومعه بنطلون باللون الأسود.

وأكملت الإطلالة بشعر المنسدل على كتفيها، وكانت على طبيعتها من غير مكياج.

وارتدت رشا شيحة جاكيت باللوني بالأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وطلت مايا ببلوزة باللون الأبيض، ونسق معها بنطلون جينز، واختارت أن تكون على طبيعتها من غير مكياج، وكان شعرها منسدلًا لأعلى كتفيها.

يشار إلى أن أزمة حلا شيحة ووالدها بدأت عندما أعلن أن ابنته لم ترتد الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف شيحة، إنه لم يتحدث مع ابنته حلا منذ 3 أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.

حيث أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة للحديث عن عدم ارتداء ابنته الفنانة حلا شيحة الحجاب مرة أخرى موضحاً أنها اتخذت القرار من قبل بخلع الحجاب ولن تعود له مجدداً.

وأوضح والد حلا شيحة أنها قرأت أطناناً من الكتب قبل أن تتخذ قرارها بخلع الحجاب والعودة لممارسة عملها الفني مرة أخرى، وأشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر الآن أن تعتزل الفن مجدداً.

و تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع الصورة، حيث كتبت الفنانة هنا شيحة “حبيبتي يا أجمل قلب”، بينما علقت الفنانة جومانة مراد “حبيبتي ربنا يسعد قلبك”، والفنانة هنا الزاهد “ربنا يسعدك يا أطيب قلب”، والفنانة عبير صبري “ربنا يسعد قلبك”، والفنانة أروى جودة “ربنا يسعد قلبك وروحك دائما يا رب”.

يذكر أنه تزوجت حلا شيحة من مسعود، في حفل اقتصر على الأسرتين والمقربين، عقب انفصالها عن زوجها الكندي الذي اعتنق الإسلام وتزوجا لأكثر من 13 عاماً، وأسفرت هذه الزيجة عن 4 أبناء، هم “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.

كانت حلا شيحة قد أعلنت زواجها من الداعية والإعلامي معز مسعود، في التاسع من فبراير/شباط الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى. وانتشرت صور حفل عقد القران عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام بعد الحفل.