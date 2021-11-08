اتفرج – تطورات خطيرة في حالة الفنانة نادية شكري

شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة في حالة الفنانة نادية شكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت رشا سامى العدل، ابنة الفنان الراحل سامى العدل، تدهور حالة والدتها الصحية، حيث أعلنت نقل والدتها للمستشفى

وقالت : “في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمى فهى بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل.

وكانت رشا قد طلبت الدعاء لوالدتها الفنانة القديرة نادية شكرى، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت عبر حسابها على فيسبوك في تدوينة سابقة: “رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير”.

يذكر ان الفنانة نادية شكرى كانت قد شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومنها أفلام “امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة”، ومسلسلات “صاحب الجلالة الحب، وساكن قصادى، والوتد”.. ومن أهم أعمالها المسرحية المسرحية الشهيرة “العيال كبرت”.